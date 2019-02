Williams ne participera pas aux essais "avant mercredi au mieux"

Williams, dont la monoplace n'est pas prête, ne participera pas "avant mercredi au mieux" aux essais hivernaux sur le circuit de Montmelo, à 25 km de Barcelone, qui ont débuté lundi matin.

"Il semble de plus en plus probable que nous ne serons pas en mesure de rouler avant mercredi au plus tôt", annonce la directrice de l'équipe adjointe et fille du fondateur, Claire Williams. "C'est évidemment extrêmement frustrant mais c'est malheureusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous mettrons la FW42 en piste dès que nous le pourrons."

L'écurie britannique de Formule 1 avait déjà annoncé dimanche qu'elle ne roulerait pas lundi. "Nous avons eu un hiver incroyablement chargé à (l'usine de) Grove pour préparer la FW42 pour la saison à venir et, malgré tous nos efforts, nous avons besoin de plus de temps avant qu'elle soit prête à rouler", expliquait Williams.

De retour aux avant-postes lors des deux premières saisons de l'ère des moteurs turbo hybrides (3e chez les constructeurs en 2014 et 2015), Williams avait ensuite décliné (5e en 2016 et 2017) avant de s'effondrer l'an passé avec une 10e et dernière place et 7 points seulement inscrits. La monoplace de 2018, la FW41, s'était révélée peu performante et peu maniable.

Les essais hivernaux se tiennent de lundi à jeudi, puis du mardi 26 février au vendredi 1er mars, toujours à Montmelo. Le premier Grand Prix de la saison aura lieu en Australie le 17 mars.