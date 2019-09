A quatre baquets près, on connaît la grille F1 2020

Mercedes

Lewis Hamilton a un contrat jusqu'à fin 2020 et sa priorité est de prolonger. Un passage chez Ferrari ? Au dernier Grand Prix d'Italie, le Britannique a expliqué que ça ne lui ferait rien de prendre sa retraite sans avoir un jour piloter pour la Scuderia.

Valtteri Bottas enchaîne les contrats d'un an. Le but de son patron, Toto Wolff, est clair : avoir un baquet libre pour Max Verstappen.

Red Bull

Max Verstappen est encore lié à RBR pour 2020 et son père Jos a commencé à faire monter les enchères mais Mercedes est nettement plus intéressé que Ferrari.

Alexander Albon reste le favori pour le second baquet car un retour d'un des déchus de Toro Rosso, Daniil Kvyat ou Pierre Gasly, est hautement improbable.

Nico Hülkenberg ? Le cas du recalé de Renault est réglé : "Il n'est pas sur notre liste", a tranché le directeur d'équipe Christian Horner, à Singapour.

Ferrari

Charles Leclerc est lié à la Scuderia jusqu'en 2022.

Sebastian Vettel est plus qu'en difficulté cette saison et il lui reste une saison à honorer. Il l'a redit à Singapour : il aime toujours la Formule 1. Il est loin de ses standards de quadruple champion du monde mais son entente avec Charles Leclerc plaide pour lui. Il reste le favori à sa propre succession depuis que Mattia Binotto a donné son avis sur la candidature de Max Verstappen : "Avoir Max et Charles créerait des difficultés pour le management de l'équipe."

"Nous devons avoir un super n°1 et un pilote capable de gagner et marquer des points", a ajouté le patron de Maranello.

En clair, Mattia Binotto veut en revenir à un n°1 et un n°2. Daniel Ricciardo, libre fin 2020 ? Il a déjà dit qu'il ne viendra pas chez Ferrari pour être n°2.

McLaren

L'Espagnol Carlos Sainz et le Britannique Lando Norris, débutant cette année, ont été reconduits pour 2020.

Renault

Daniel Ricciardo a signé pour 25 millions d'euros annuels en 2019 et 2020 et le Losange a engagé Esteban Ocon jusqu'en 2021 avec une option pour 2022.

Haas

L'écurie US a finalement reconduit Romain Grosjean aux côtés de Kevin Magnussen.

Toro Rosso

Aucune décision n'a été prise quant aux recalés de RBR. Daniil Kvyat arrive en fin de contrat et son podium à Hockenheim, le premier de STR depuis 2008, pèse dans la balance. Pierre Gasly est sous contrat jusqu'en 2020 mais cela ne lui garantit pas un poste.

Racing Point

Lance Stroll sera dans la voiture tant que son père en sera le copropriétaire. Sergio Pérez a signé un nouveau contrat pour 2020-2022.

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen arrive en fin de bail mais sa reconduction ne fait pas de mystère.

Antonio Giovinazzi est en ballotage. Sa 9e place à Monza a été un sursaut au milieu d'une saison décevante. Il doit répéter ce genre de performance pour sauver son volant. Mais s'il faut le remplacer, Fred Vasseur, le directeur d'équipe français, devra par exemple convaincre que Nico Hülkenberg peut faire le job car c'est Ferrari qui aura le final cut.

Williams

Mercedes finance le volant de George Russell et Robert Kubica a jeté l'éponge. Le pilote de Formule 2, Nicholas Latifi, et ses dollars canadiens sont en pole position pour 2020.