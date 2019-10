Antonio Giovinazzi a été placé par Ferrari chez Alfa Romeo, il est le seul pilote italien du championnat du monde et la meilleure preuve que la Scuderia est attentive à l'éclosion de jeunes pilotes transalpin. Malgré une saison 2019 en dents de scie, 4 points marqués contre 31 à son coéquipier Kimi Räikkönen, le pilote originaire des Pouilles sera bien là l'an prochain.

Cela ne fait plus de doute après les propos de Frédéric Vasseur en conférence de presse FIA, vendredi à Suzuka, où se tient le Grand Prix du Japon. "Nous allons prendre notre décision très prochainement mais honnêtement, si on regarde la dernière épreuve (le Grand Prix de Russie), Antonio a fait du très bon boulot, a dit le directeur d'équipe de la marque italienne. Il a rivalisé avec Kimi lors des six ou sept dernières qualifications. Il était devant à Sochi. OK, le premier tour n'a pas été bon pour nous mais il fait le boulot et progresse régulièrement."