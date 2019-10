Malgré une Renault RS19 dans le coup seulement sur les circuits faisant la part belle à la puissance, Daniel Ricciardo ne regrette pas son choix d'avoir rejoint Enstone. Il n'est pas candidat au départ par conviction ou opportunité, et vient de le dire.

"J'ai un contrat absolument clair avec Renault. Même si le niveau de performance était pire qu'il ne l'est actuellement, je resterais, a-t-il déclaré l'Australien au site russe Championat.com. Même si un top team m'offrait un contrat demain, je ne pourrais le signer. Je suis engagé avec Renault."

En fait, l'ancien pilote de Red Bull a signé l'été 2018 pour deux ans ferme. "Je n'aime pas les contrats d'un an. Ça prend du temps pour connaître une équipe, vraiment s'intégrer. Un contrat devrait être d'un minimum de deux ans. Et trois ans c'est trop long quand on arrive dans une nouvelle équipe."

Pour l'instant, il n'y a aucune discussion à propos de 2021 et il est sûrement urgent d'attendre de voir la RS20 en piste pour juger de l'opportunité de continuer l'aventure. Ce qu'il n'exclut pas. "Si j'ai de bonnes relations avec Renault, je ne pense pas qu'une prolongation sera un problème", a-t-il indiqué.

Alain Prost a indiqué cette semaine qu'un remaniement du bureau technique était en court à Enstone, et qu'on ne tarderait pas à en savoir plus. Si le moteur a été la grande satisfaction de la saison, le département aéro n'a pas apporté les résultats espérés.