Des Grands Prix virtuels en attendant la reprise, avec des vrais pilotes de Formule 1

La Formule 1 va organiser des Grands Prix virtuels pour remplacer ceux annulés ou reportés en raison de la pandémie de coronavirus à compter de dimanche, jour où devait se tenir le GP de Bahreïn, annonce-t-elle vendredi. "Ensuite, chaque week-end de course verra le GP de F1 du monde réel reporté remplacé par un Grand Prix virtuel, l'initiative étant actuellement prévue jusqu'en mai", est-il précisé dans un communiqué.

Ces courses, qui ne compteront pas pour le classement du championnat du monde réel, verront des pilotes actuels opposés "à distance" à "une foule de stars annoncées en temps voulu" sur le jeu vidéo officiel de la F1.

Des courses d'exhibition auxquelles les fans pourront participer sont aussi prévues les autres week-ends, jusqu'au dernier GP annulé ou reporté à l'heure actuelle, celui de Monaco qui aurait dû avoir lieu le 24 mai mais ne sera pas couru cette année. Les qualifications et les courses seront diffusées sur les chaînes YouTube, Twitch et Facebook de la F1. Cette initiative intervient alors que des courses virtuelles ont été organisées dès le week-end dernier par d'autres acteurs du eSport pour remplacer le GP d'Australie, annulé in extremis.