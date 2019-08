Il est de retour. Esteban Ocon retrouvera un baquet dans la catégorie reine en 2020. Renault a annoncé jeudi la titularisation du pilote français de 22 ans pour accompagner Daniel Ricciardo en Formule 1 à compter du prochain exercice et ce pour "plusieurs années", deux a priori. Il remplacera numériquement Nico Hülkenberg au côté de l’Australien.

Longtemps couvé par Mercedes, pour qui il est cette année pilote de réserve, Ocon va reprendre le fil de sa carrière en F1 avec Renault. Avec 50 Grands Prix au compteur et une huitième place au classement des pilotes décrochée en 2017, le natif d’Evreux va apporter ses qualités et son expérience à l’écurie française. C’est du moins le souhait de son Team Principal, Cyril Abiteboul.

"Au-delà de son talent, sa mission sera de nous faire profiter de son énergie et de son envie naturelles exacerbées par une année sans course. A nous de les inscrire dans la nouvelle dynamique dans laquelle l’équipe doit entrer, a fait savoir le dirigeant de Renault. Il a montré ces dernières années sa capacité à marquer des points, un très grand professionnalisme sur et en dehors de la piste et son expérience récente en tant que pilote de réserve de la meilleure équipe actuelle sera un atout précieux pour faire progresser l’équipe toute entière."

Ecarté de Force India à l'issue de la saison 2018 pour laisser place à Lance Stroll, fils du nouveau propriétaire de l'écurie devenue Racing Point, Ocon ne boude pas son plaisir à l'idée de retrouver les circuits de F1.

"Mon premier sentiment est la fierté de piloter pour Renault en tant que pilote titulaire car j’ai grandi à Enstone avec Lotus puis Renault depuis 2010. J’ai beaucoup d’attaches avec cette écurie et les gens qui la composent, ce sont eux qui m’ont ouvert les portes du sport automobile de haut niveau, a-t-il confié. Mon deuxième ressenti est la reconnaissance car me donner l’opportunité de m’exprimer à nouveau en F1 au plus haut niveau dans une écurie avec de grandes ambitions est une marque de confiance à laquelle je suis très sensible. Cette confiance placée en moi pour participer à la progression de l’équipe est une pression très positive et j’ai hâte de pouvoir donner le meilleur de moi-même."