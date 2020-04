SAISON 2020 - Dans l'attente d'un éventuel départ de la saison, Esteban Ocon, qui a retrouvé un baquet chez Renault, s'est longuement confié à La Gazzetta dello Sport ce vendredi. Et il fixe son objectif : monter sur le podium.

Il n'y a pas que les fans de F1 qui trépignent. Les pilotes aussi. Et pour Esteban Ocon, l'attente est encore plus longue et difficile. Le Français, qui a retrouvé un baquet après un an d'attente, n'attend plus qu'une chose : que la crise sanitaire s'améliore pour (enfin) redisputer un Grand Prix de F1. En attendant que les feux s'éteignent enfin, le pilote français de l'écurie Renault se fixe le cap de sa saison.

Les conseils de Prost

"Je n'ai pas un rêve, mais un objectif : monter sur le podium. Je le veux et Daniel Ricciardo, mon coéquipier, aussi. Ce serait très important de ramener l'équipe sur cette marche", explique le natif d'Évreux dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, dont le meilleur classement reste une cinquième place en Espagne et au Mexique en 2017. Désormais "impatient" de rouler avec sa monoplace, Ocon raconte au quotidien transalpin son passage chez Renault officialisé en août dernier.

"J'étais déjà troisième pilote en 2016. J'avais mal pris la fin de notre rapport, confie-t-il. Ensuite, nous avons été proches de nous retrouver à plusieurs reprises. Et au final, me voilà ici (...) Alain Prost a beaucoup fait pour mon retour, c'est comme un père pour moi. Nous parlons souvent et il me donne beaucoup de conseils." Désormais, il n'a plus qu'à attendre pour les appliquer.

