Toto Wolff n'a pas retenu Esteban Ocon pour seconder Lewis Hamilton l'an prochain chez Mercedes. Ce choix de la continuité - garder Valtteri Bottas - était finalement assez logique et, au moins, le Français n'a pas fini le bec dans l'eau puisqu'il a signé comme titulaire avec Renault.

Satisfait de ce dénouement, l'Autrichien en dit plus aujourd'hui sur ce qui a guidé sa décision. "C'est bon pour lui et son développement, explique le directeur de Mercedes Motorsport à thejudge13.com. Je pense qu'il y a des risques de revenir chez Mercedes contre un Lewis Hamilton, dans une équipe qui se bat pour le titre. Pour cette raison, je crois que, pour lui, Renault est la solution idéale."

On se souvient que l'Autrichien avait utilisé les mêmes arguments fin 2016 pour écarter la candidature de Pascal Wehrlein, alors pilote chez Manor, suite à l'annonce de la retraite de Nico Rosberg.

Esteban Ocon a traversé l'année 2019 avec le statut de réserviste chez Mercedes mais il a pris son rôle très au sérieux.

"Il aurait pu se contenter de regarder Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, mais au lieu de cela, il a fait beaucoup de simulateur et a beaucoup appris, a souligné Toto Wolff. Il est dans l'ensemble plus mûr. Esteban est un pilote qui mérite d'être dans une Mercedes et qui mérite d'être dans une très bonne voiture. Mais je pense que l'offre de Renault, qui est celle d'un team d'usine, ne pouvait se refuser."

Esteban Ocon sera au volant de la Renault RS19 pour des tests Pirelli sur le circuit d'Abou Dabi dans la foulée du Grand Prix qui refermera la saison, ce week-end.