SAISON 2020 - Après que Lewis Hamilton ait pointé du doigt le manque de soutien dans son sport à la suite de la mort de George Floyd fin mai aux Etats-Unis, l'ancien patron de la F1 Bernie Ecclestone s'est positionné en faveur du sextuple champion du monde.

L'ancien patron de la F1 Bernie Ecclestone a apporté mercredi son soutien au sextuple champion du monde Lewis Hamilton, qui avait dénoncé lundi le silence des "plus grandes stars" de son sport "dominé par les blancs", après la mort de George Floyd aux Etats-Unis. "C'est une bonne chose que Lewis s'exprime et que les joueurs de football commencent à parler et qu'ils continuent à le faire", a déclaré Bernie Ecclestone à l'AFP, depuis son domicile en Suisse.

"En ce qui me concerne, je suis très surpris qu'il ait fallu si longtemps pour qu'une personne noire tuée aussi brutalement attire l'attention des sportifs sur ces choses", a ajouté l'ancien grand argentier de la F1. Après la mort le 25 mai de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, lors de son interpellation à Minneapolis (Minnesota), Hamilton avait écrit sur Instagram : "Certains d'entre vous figurent parmi les plus grandes stars et pourtant vous restez silencieux face à l'injustice".

"Personne ne bouge le petit doigt dans mon sport qui est bien sûr dominé par les blancs. J'y suis l'une des seules personnes de couleur, je reste encore seul", avait ajouté le pilote britannique de Mercedes. Outre Ecclestone, Toto Wolff, le patron de l'écurie Mercedes, a également soutenu la position de Hamilton. "Lewis est un défenseur des minorités, a déclaré Wolff. J'ai beaucoup appris de lui. Il m'a demandé un jour : "Avez-vous déjà pensé que vous étiez blanc ?" J'ai répondu que je n'y avais jamais pensé. Il m'a dit: "J'y pense tous les jours."

