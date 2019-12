C'est désormais acté. Le champion du monde des constructeurs de F1 travaillera de concert avec l'équipe Ineos, sept fois vainqueure du Tour de France mais aussi avec le département voile (ndlr : d'Ineos) qui prépare activement la Coupe de l'America 2021. Le partenariat permettra ainsi aux trois structures de se développer en commun et d'implémenter des innovations aussi bien dans le design et l'engineering que dans l'analyse de données.

Pour le patron de l'écurie Mercedes Toto Wolff, "le niveau technologique en F1 est tel que nous sommes très bien placés pour relever les challenges techniques dans certains domaines spécifiques de la course cycliste ou nautique. Nous avons une prédisposition en ce qui concerne l'aérodynamique et la fabrication d'éléments techniques clés". De son côté, Dave Brailsford, manager d'Ineos, s'est félicité lui aussi de cet accord: "Nous allons pouvoir partager et mutualiser nos connaissances en stratégies de courses notamment afin de devenir encore meilleurs".

A point nommé pour Ben Ainslie

Ben Ainslie, skipper d'Ineos Team UK, a lui aussi salué ce partenariat qui tombe à point nommé alors que son équipe a pour objectif, avec ses spectaculaires monocoques à foils sans quille qui volent littéralement sur les flots, de remporter la Coupe de l'America en 2021.