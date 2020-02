Et si, finalement, l'histoire continuait entre la Scuderia Ferrari et Sebastian Vettel ? Fin 2019, Mattia Binotto avait prévenu l'Allemand : les cinq ou six premiers Grands Prix de 2020 lui suffirait à juger sa motivation pour rester au-delà de son actuel contrat, qui arrive à expiration. Moyennant une relation de travail constructive avec Charles Leclerc, son coéquipier.

Car Leo Turrini, journaliste italien toujours bien informé des coulisses Ferrari, évoque aujourd'hui cette possibilité sur son blog via le site transalpin Quotidiano. Selon lui, la Scuderia est "prête à ouvrir des discussions" autour d'un nouveau bail avec son pilote.

Trois noms pour remplacer Vettel

Si cela ne devait pas se faire, Leo Turrini avance déjà trois noms pour le remplacer : Daniel Ricciardo (renault), Carlos Sainz (McLaren) et Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), pilote affilié au Cavalino Rampante.

En attendant de se pencher sur l'avenir de Sebastian Vettel, Mattia Binotto, le directeur d'équipe de Ferrari, a mis ses deux pilote sur un pied d'égalité pour la saison à venir. "Comment les gérer ? Bonne question... L'an dernier, j'avais désigné Sebastian comme pilote numéro 1. Mais Charles a maintenant plus d'expérience et ils partiront donc à égalité. Ils auront l'occasion de jouer la victoire d'entrée. Laissons-les piloter...", avait-il confié à La Gazzetta dello Sport il y a quelques jours.