La vie d'après se conjugue désormais au présent en Autriche. En effet, les sportifs professionnels vont pouvoir reprendre le chemin de l'entraînement avant la fin du mois d'avril dans l'un des premiers pays européens qui assouplit progressivement les restrictions liées à la lutte contre le coronavirus. Cette décision pourrait-elle permettre de voir se disputer le Grand-Prix d'Autriche le 5 juillet, une semaine après le GP de France, actuellement en sursis ?

Ce mercredi, le vice-chancelier et ministre des Sports autrichien Werner Kogler s'est exprimé lors d'une conférence de presse et a notamment évoqué ce Grand-Prix. Il a précisé qu'il n'était pas opposé à ce que la course organisée à Spielberg puisse se tenir sans public tout en soulignant cependant que se posait la question de l'acheminement des écuries alors que les frontières sont encore fermées.