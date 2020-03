Le Grand Prix du Bahreïn, prévu le 22 mars, est reporté à une date non précisée en raison de la pandémie de coronavirus. Même chose pour celui du Vietnam, prévu le 5 avril. Jeudi soir, la FIA avait également officialisé le report du premier Grand Prix d'Australie, initialement programmé dimanche à Melbourne.

Début de la saison à Zandvoort ?

"La Formule 1 et la FIA (Fédération internationale de l'automobile, ndlr) continuent à travailler en étroite collaboration avec les promoteurs au Bahreïn et au Vietnam et les autorités locales pour suivre la situation et prendre le temps nécessaire pour étudier la viabilité d'autres dates pour chaque Grand Prix plus tard dans l'année si la situation s'améliore", est-il précisé dans un communiqué commun aux deux instances.

Si l'incertitude est toujours grande, la première course de la saison devrait donc avoir lieu aux Pays-Bas sur le Circuit de Zandvoort, le week-end du 1er mai.