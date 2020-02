"Cette année, nous voulons être un solide quatrième". Le patron de l'écurie de F1 Racing Point, Otmar Szafnauer, a annoncé ses ambitions pour la saison 2020 ce lundi à l'occasion de la présentation de sa monoplace de 2020, la RP20, lundi à Mondsee (Autriche). "Nous voulons être plus proches du top 3 que nous ne l'avons jamais été par le passé et en tête du milieu de tableau. Cette année, nous voulons faire un pas en avant", a dit Szafnauer, cité par le site officiel de la F1.

"Cela n'est pas si simple, la concurrence se renforce, a remarqué le "team principal". McLaren a fait du très bon travail l'an dernier, Renault a un constructeur et 650 employés derrière elle et Toro Rosso fait du bon travail avec (son motoriste) Honda." Quatrième en 2016 et 2017 (le meilleur classement de son histoire), l'écurie, qui s'appelait Force India, a connu un passage à vide en 2018 faute de moyens financiers, avant d'être rachetée à l'été par un consortium mené par le milliardaire canadien Lawrence Stroll. Depuis l'équipe, renommée Racing Point, a récolté deux septièmes places chez les constructeurs en 2018 et 2019.

L'écurie changera de nom en 2020

La saison dernière, c'est McLaren, quatrième avec 145 points, qui a pris le meilleur dans un milieu de tableau très dense, devant Renault (91 pts), Toro Rosso (85 pts), Racing Point (73 pts) et Alfa Romeo (57 pts). En 2020, Racing Point alignera le même duo de pilotes que la saison précédente : le Mexicain Sergio Pérez, 30 ans, et le Canadien Lance Stroll, 21 ans, fils de Lawrence. A partir de 2021, l'équipe britannique s'appellera Aston Martin à la suite de l'entrée de Lawrence Stroll au capital du constructeur anglais.