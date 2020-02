McLaren pourra-t-il continuer son ascension ? La question a le mérite d’être posée à l’aube de la saison 2020, mais depuis deux saisons l’écurie est allée crescendo dans ses performances. Le constructeur britannique a dévoilé, jeudi, dans son QG de Woking, sa monoplace pour la saison 2020. La MCL35 refermera d’ailleurs la page Renault, puisque le retour chez Mercedes est déjà acté pour la saison 2021, celle de la révolution.

Développée avec un certain succès lors de la seconde partie de la saison 2019, la MCL35 doit en principe laisser la firme de Woking au 4e rang du championnat constructeur, une place où personne ne l’attendait la saison dernière. De retour sur le podium lors du dernier Grand Prix du Brésil grâce à Carlos Sainz, après le déclassement de Lewis Hamilton, McLaren ne pourra plus jouer la carte de la surprise. Et une meute d’écuries, dont Renault, seront à ses trousses.

Pour voir rouler la dernière née, qui a conservé ses couleurs orange papaye et bleu, ce sera la semaine prochaine (19-21 février) lors des traditionnels tests de pré-saison sur le circuit de Montmelo à Barcelone. Une seconde salve aura lieue à la fin du mois, du 26 au 28 février. Performante il y a un en Catalogne, McLaren saura si sa MCL35 est bien née ou pas avant de partir vers Melbourne.