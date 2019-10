Gasly encore chez Toro Rosso en 2020 ? "J'espère qu'il va poursuivre", affirme Tost

De retour chez Toro Rosso en plein cours de saison, Pierre Gasly se montre plutôt convaincant avec la petite soeur de Red Bull. Rétrogradé en août dernier par cette dernière, le Français, 8e à Suzuka dimanche dernier, pourrait même être conservé par l'écurie de Faenza la saison prochaine. Parole de Franz Tost, le team principal de celle qui sera bientôt renommée Alpha Tauri.

"On ne sait pas encore ce que Red Bull fera la saison prochaine"

"Je connais déjà bien Pierre et Daniil, ce qui me facilite énormément la vie. Je ne dois rien leur apprendre et de mon côté, je préfère travailler avec les mêmes pilotes pendant trois saisons. Ils ont été promus trop tôt chez Red Bull et n’étaient pas dans une situation facile", a ainsi expliqué ce dernier.

Pierre Gasly (Toro Rosso) au Grand Prix de Russie 2019Getty Images

"Ils sont tous les deux très rapides et me font pleinement satisfaction. Personnellement, j’espère qu’ils poursuivront avec nous en 2020. On ne sait pas encore ce que Red Bull fera pour la saison à venir mais on devrait y voir plus clair au Mexique", poursuit l'Autrichien, interrogé par AUTOhebdo. Des propos qui viennent confirmer indirectement une possible saison en plus d'Alexander Albon du côté de Red Bull.