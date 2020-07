SAISON 2020 - Après la première journée d'essais libres du Grand-Prix de Styrie, Pierre Gasly, Esteban Ocon et Romain Grosjean se sont confiés à la sortie de la piste autrichienne.

A l'issue de la première journée d'essais, Pierre Gasly, respectivement 8e puis 11e, a fait part de sa satisfaction. "Aujourd'hui (vendredi), ça a été plutôt une journée positive, a déclaré le Normand. On a testé des choses différentes en essais libres 1, je pense qu'on a trouvé des directions, je sentais que la voiture était un peu mieux, j'avais un peu plus de train avant et, du coup, je pense qu'on a gagné un peu en performance. Donc plutôt bien. Après, il nous en manque toujours comparé à Renault et McLaren et les voitures devant nous, mais je pense qu'on s'est rapproché."

Treizième puis dixième ce vendredi, Esteban Ocon était également optimiste. "C'était une belle journée d'apprentissage de notre côté, a indiqué le pilote Renault. Notre vendredi s'est bien déroulé et nous avons bouclé notre programme, ce qui est toujours bien. Il y a de petites choses à améliorer mais aussi des domaines et des points où nous sommes forts. C'était assurément une journée utile et nous en voulons plus demain (samedi)."

On n'est pas encore 100% satisfaits mais on a fait des pas dans la bonne direction

Enfin Romain Grosjean n'a pas connu une journée aussi positive. "C'était une journée où on a pas mal travaillé, notamment pour essayer de régler nos problèmes de freins. On n'est pas encore 100% satisfaits mais on a fait des pas dans la bonne direction. Maintenant, la voiture est un peu compliquée à conduire avec ces températures élevées. On sait que tout est un peu plus à la limite, mais c'est la même chose pour tout le monde. Il va falloir qu'on trouve un peu plus de performance pour le reste du week-end", a conclu le Français.

