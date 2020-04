Carlos Sainz Jr et Lando Norris font un geste. Alors que McLaren, leur écurie, pourrait face face à de lourdes pertes en raison du Covid-19, les deux pilotes réduisent leurs salaires. D'après le site spécialisé Motorsport.com, cette mesure concerne l'ensemble du personnel de McLaren, dont son PDG Zak Brown, l'équipe britannique étant la première à annoncer ce type de décision.

"Le groupe McLaren a mis au chômage partiel un certain nombre d'employés dans le cadre de mesures plus larges de réduction des coûts en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur ses activités", précise ce porte-parole. "Ces mesures visent à protéger à court terme les emplois afin que nos employés retrouvent un travail à plein temps lorsque l'économie se redressera." Le gouvernement britannique permet aux entreprises de mettre leurs employés au chômage partiel en garantissant 80% de leur salaire jusqu'à un plafond fixé à 2500 livres par mois (environ 2800 euros).

Les huit premières courses de la saison ayant été annulées (Australie, Monaco) ou reportées sine die (Bahreïn, Chine, Vietnam, Pays-Bas, Espagne, Azerbaïdjan) et le PDG de la F1 envisageant un calendrier de 15 à 18 Grands Prix contre 22 initialement, les écuries devront faire face en 2020 à une baisse conséquente de leurs revenus commerciaux et de sponsoring.

Une pause rallongée

En conséquence - et afin de remodeler le calendrier -, la fermeture estivale des usines a été avancée à mars-avril, en pleines mesures de confinement en Europe, et rallongée de 14 à 21 jours a minima. Il a également été décidé de repousser d'un an le changement de règlement technique initialement prévu pour 2021, qui accouchera de monoplaces à l'aérodynamique complètement repensée.

La saison 2020 doit pour l'heure débuter au Canada, à Montréal, le 14 juin.