Ce jeudi, le Canadien Nicholas Latifi a été officialisé chez Williams. Quelques mois plus tôt, Renault a offert un volant à Esteban Ocon pour la saison 2020. Deux choix qui poussent donc Nico Hülkenberg vers la sortie. "Il y a une incertitude sur mon futur mais cela ne me pose pas de problème, affirme-t-il dans un premier temps. Ça n'est pas nouveau, je savais depuis un moment que cela arriverait. Une partie de moi est même excitée par la perspective de fermer ce chapitre et d'en ouvrir un nouveau".

Nico Hülkenberg (Renault) au Grand Prix de Grande Bretagne 2019Getty Images