"Je ne suis pas la bonne personne pour eux à l'heure actuelle", a confié l'Allemand de 32 ans à CNN.

Fort de toute son expérience en Formule 1, il serait sûrement une bonne recrue pour remettre l'écurie de Grove sur les bons rails. Mais celle-ci cherche un pilote payant. Et sans le dire, c'est probablement l'impossibilité d'apporter un budget - ce qu'il n'a jamais fait - qu'il évoque.

A l'issue d'une prometteuse première saison en Formule 1, en 2010 chez Williams, il avait d'ailleurs dû laisser sa place à Pastor Maldonado et son énorme sponsor PDVSA.

"Si ça ne peut pas se faire, c'est comme ça. On ne peut forcer les choses", a ajouté "Hulk".

Après avoir rêver du volant de Romain Grosjean chez Haas et appris qu'il n'avait pas le profil pour aller chez Toro Rosso, il ne lui reste plus que le volant d'Antonio Giovinazzi, encore non confirmé chez Alfa Romeo, comme solution pour l'an prochain. Il se prépare donc à une année blanche. "Ça va prendre du temps pour y voir clair et trouver un nouveau défi", a-t-il confié à la presse, à Suzuka.