Entre la Scuderia Ferrari et Sebastian Vettel, l'histoire est officiellement terminée. Peu après les indiscrétions des médias allemands, l'écurie italienne a confirmé la nouvelle dans un communiqué, dans lequel le pilote allemand se montre flou sur son avenir. Une possible retraite ne peut être exclue.

Le jour de la séparation est donc arrivé. Après cinq ans d'une histoire parfois tourmentée, la Scuderia Ferrari et Sebastian Vettel ont décidé de se séparer au terme de vaines négociations pour une éventuelle prolongation de contrat. Dans un communiqué, le point final a été officialisé ce mardi, après une nuit rythmée par les indiscrétions venues d'Allemagne.

"Dans ce sport, il faut travailler en parfaite harmonie pour obtenir des résultats. Avec l'équipe, nous avons réalisé que nous n’avons plus cette volonté commune de rester ensemble après cette saison", a ainsi expliqué le quadruple champion du monde, assurant que "l'aspect financier" n'a joué aucun rôle dans cette décision. "Ce n'est pas mon mode de penser au moment de prendre certains choix et cela ne le sera jamais", confie-t-il. Concernant son avenir proche, et donc au-delà de cette saison 2020, le pilote allemand est resté évasif.

Saison 2020 Entre Vettel et Ferrari, le divorce est acté ! IL Y A 3 HEURES

Quel avenir pour Vettel ?

"Ce qu’il s’est passé les derniers mois (coronavirus, NDLR) nous amène tous à réfléchir sur nos priorités dans la vie : il faut de l’imagination et avoir une nouvelle approche de cette situation, assure Vettel. Moi-même, je vais prendre le temps nécessaire pour réfléchir sur ce qui est réellement essentiel pour mon avenir." Du haut de ses 32 ans, Sebastian Vettel pourrait bien être en train de faire la bascule.

Désormais père de trois enfants, l'Allemand a profité de cette période de confinement pour passer du temps avec sa famille. De quoi, probablement, le recentrer sur les choses vraiment importantes, comme lui-même le laisse entendre dans sa déclaration. Depuis des mois, il se plaignait également du rythme effréné du monde de la F1. "Les temps de repos sont-ils trop courts maintenant ? En 2020, nous aurons 22 courses pour la première fois (avant la crise du coronavirus, NDLR)", avait-il expliqué. Comme fatigué par un mode de vie trop contraignant pour sa vie de papa.

Dans sa tête, l'idée d'une retraite a probablement commencé à germer. Sans une grande opportunité à l'aube de la saison 2021, elle n'est plus à exclure. "Jene veux être nulle part ailleurs, donc, non, je ne pense pas à prendre ma retraite", confiait-il il y a un peu plus d'un an. Depuis, les choses pourraient bien avoir changé.

Saison 2020 Officiel : Sebastian Vettel ne prolongera pas et quittera Ferrari en fin de saison IL Y A 2 HEURES