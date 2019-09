Et finalement, Haas décide de ne pas changer. Malgré les rumeurs contradictoires, l'écurie américaine a confirmé ses deux pilotes pour la saison prochaine : Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Annoncé sur le départ, le pilote français rempile donc pour une année supplémentaire. "J’ai toujours déclaré que je souhaitais rester au sein de l’équipe Haas F1 et continuer à miser sur les progrès de l’équipe", confie ce dernier dans le communiqué. Pressenti pour le remplacer, Nico Hülkenberg pourrait donc rester chez Renault.

"Expérience et continuité"

"L’expérience, et le besoin qui en découle, a été l’une des pierres angulaires de l’équipe Haas F1, explique de son côté Guenther Steiner. Avec Grosjean et Magnussen engagés pour l’équipe en 2020, nous avons toujours deux pilotes qui offrent une garantie pour nottre croissance (...) La continuité est précieuse et une base solide pour continuer à renforcer notre équipe".

Actuellement, l'écurie Haas est 9e au classement constructeurs. Romain Grosjean, lui, est 17e de celui des pilotes avec huit petits points. Son coéquipier est juste devant avec 18 points. Le Français, 33 ans et huit saisons pleines en F1 depuis 2012 (plus sept GP en 2009), et le Danois, 26 ans et cinq saisons en F1 depuis 2014, ont rejoint respectivement l'écurie en 2016 (année de ses débuts) et 2017.