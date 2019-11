L'annonce était dans l'air, la voilà officielle : Antonio Giovinazzi et Alfa Romeo poursuivront l'aventure en 2020. Auteur d'une bonne deuxième partie de saison, l'Italien conserve donc son baquet pour la saison prochaine, aux côtés de Kimi Räikkönen.

"Antonio a très bien performé cette année et je suis extrêmement heureux de pouvoir confirmer qu’il restera avec Alfa Romeo Racing jusqu’en 2020 (...) Nous sommes impatients de libérer son plein potentiel en continuant à travailler ensemble", a ainsi confié Frédéric Vasseur, directeur d'équipe.

Pour Hülkenberg, la dernière porte se ferme

"Je suis très heureux (...) Je suis reconnaissant pour le niveau de soutien incroyable que j’ai reçu durant ma première saison complète en Formule 1, a quant à lui confié le pilote transalpin. Nous avons beaucoup appris cette saison et je suis confiant quant au fait que l’on puisse faire un grand pas en avant l’an prochain. Je ne serai plus un débutant et il n’y aura plus d’excuses pour moi."

Si Antonio Giovinazzi est donc un pilote comblé, c'est un peu moins le cas pour Nico Hülkenberg, qui a acté depuis quelques jours sa reconversion. Il pourrait être officialisé en DTM chez BMW mardi.