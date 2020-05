SAISON 2020 - L'information pourrait être officielle dans la journée mais pour le moment elle émane de la BBC et a été confirmée par plusieurs médias : le 5 juillet prochain à Spielberg, Sebastian Vettel entamerait sa dernière saison chez Ferrari. Pour le remplacer, la Scuderia pense à Carlos Sainz (McLaren) et Daniel Ricciardo (Renault).

Si le championnat du monde de Formule 1 démarrait à Spielberg (Autriche) le 5 juillet, Sebastian Vettel y démarrerait ce qui sera, selon la BBC, sa dernière saison au sein de l'écurie Ferrari. Une information que le magazine allemand Bild a confirmé que la Gazzetta dello Sport n'a pas démentie. Le média britannique avance que les négociations pour une prolongation ont échoué et que la nouvelle sera officielle dans la journée de ce mardi.

Si le projet l'intéresse, il pourrait se diriger vers McLaren alors que Carlos Sainz Jr. est cité pour faire le chemin inverse. Daniel Ricciardo (Renault) fais aussi partie des possibles remplaçants au quadruple champion du monde, tout comme Antonio Giovinazzi, pilote Alfa Romeo.

Chassé-croisé avec Sainz Jr. ?

Alors que Vettel expliquait encore récemment qu'il comptait rester chez Ferrari à l'issue de son contrat actuel, les négociations autour d'une prolongation ont échoué. Selon la BBC, Ferrari offrait un contrat court à l'Allemand et un salaire largement revu à la baisse. Deux points qui pourraient expliquer pourquoi les deux parties ne sont tombées d'accord. Le futur de Vettel en Formule 1 est flou mais il ne devrait pas s'écrire chez Mercedes, toujours selon la BBC.

En revanche, l'écurie McLaren pourrait l'accueillir d'autant plus qu'une place va peut-être se libérer à Woking. En effet, Carlos Sainz Jr., serait très haut sur la liste de Maranello pour prendre le baquet de Vettel. Les autres options de Ferrari se nomment Daniel Ricciardo, lui aussi cité chez McLaren en cas de départ de l'Espagnol, ou le pilote de la filière, Antonio Giovinazzi (Alfao Romeo).

Quadruple champion du monde chez Red Bull (2010-2013), Sebastian Vettel avait rejoint Ferrari en 2015 pour marcher dans les traces de son idole, Michael Schumacher. Mais en cinq ans chez les Rouges, sa cote s'est peu à peu délitée et l'avènement de Charles Leclerc la saison dernière n'a fait que mettre encore un peu plus en lumière ses carences. En cinq saisons au volant d'une Ferrari, Vettel a décroché 14 victoires et terminé à deux reprises à la deuxième place du championnat du monde (2017 et 2018) sans réellement pouvoir inquiéter Lewis Hamilton.

Si Carlos Sainz Jr. venait à débarquer chez Ferrari, la position de Charles Leclerc n'en serait que renforcée. Le pilote de la filière Ferrari est celui qui, aujourd'hui, concentre tous les espoirs de la Scuderia, sevrée de titre pilote depuis 2007 et celui de Kimi Raïkkönen. Venu pour mettre fin à cette disette, Vettel a échoué dans sa mission, bien aidé par une Scuderia Ferrari pas toujours très inspirée pendant son passage.

