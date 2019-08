La grille de départ 2020 se complète à grande vitesse. Au lendemain de la confirmation de Valtteri Bottas chez Mercedes l'an prochain et du retour d'Esteban Ocon chez Renault comme titulaire pour les deux prochaines saisons plus une troisième en option, Sergio Pérez a assuré son avenir chez Racing Point. Vendredi à Spa-Francorchamps, l'écurie de Lance Stroll a officialisation un nouveau contrat de trois pour le Mexcain, jusqu'en 2022 inclus.

Entré chez Force India en 2014 après des débuts chez Sauber en 2011 et 2012 et un passage chez McLaren en 2013, "Checo", en fin de contrat, a bouclé un nouveau tour de table avec ses fidèles sponsors lui garantissant sa présence pour trois saisons.

"Un pilote très complet"

Sergio Pérez, né à Guadalajara il y a 29 ans, a signé huit podiums en Grand Prix : trois avec Sauber et cinq avec Force India. "Je suis emballé par mon nouveau partenariat avec l'équipe, a-t-il déclaré. Ça fait un bon moment que je travaille avec ce groupe de gens et il est devenu ma seconde famille. Nous avons vécu beaucoup de succès ensemble et nous partageons la même passion pour la course. J'ai été impressionné par la direction prise par le team ces douze derniers mois et ça me donne confiance pour le futur. Je pense que les meilleurs moments sont encore à venir."

Vidéo - Incertitudes Vettel et Grosjean, retour d'Ocon… La grille 2020 est presque complète 01:39

"Ces six dernières années, nous l'avons vu devenir un pilote très complet, avec une excellente vitesse en qualification et un exceptionnel sens de la course, a commenté Otmar Szafnauer, le directeur d'équipe. Sergio croit en la vision du projet à long terme et cet obtenir engagement jusqu'en 2022 va nous apporter une constance pour avancer."

Après douze courses, Sergio Pérez figure à la seizième place au championnat du monde avec 13 points, cinq unités derrière son coéquipier Lance Stroll. Il a signé sa meilleure qualification à Bakou (5e) et obtenu son meilleur résultat en course Azerbaïdjan (6e). Mais c'est son collègue canadien qui a ramené le meilleur résultat pour l'équipe, à Hockenheim (4e).