Une livrée entièrement noire en attendant Barcelone : Renault présente les contours de la RS20

Pour l'instant, il va falloir se satisfaire de quelques aperçus. Prévue pour ce mercredi à Paris, la présentation de la nouvelle monoplace de Renault n'a finalement livré "que" de simples visuels en 3D. Mais ces derniers donnent déjà un ordre d'idée sur les nouveautés que va offrir celle qui a été baptisée "RS20". En attendant de la voir rouler à Barcelone le semaine prochaine, l'écurie française a dévoilé une nouvelle livrée entièrement noire.

Ricciardo se sent "plus en confiance"

"La nouvelle voiture n’est pas prête donc nous ne voulions pas vous montrer une auto pas finie. Il faudra attendre Barcelone. On a voulu innover", a prévenu Cyril Abiteboul depuis l'atelier Renault sur les Champs-Élysées. "Pour la saison qui commence, nous devons respecter les trois priorités arrêtées à l’intersaison : être fiables dès le coup d’envoi, assurer un niveau élevé de développement très tôt dans la saison, et avoir un bon taux de conversion en piste", poursuit le team principal de Renault. Il faudra donc patienter pour connaître chaque détail de la RS20. En attendant, Daniel Ricciardo a assuré qu'il était "plus en confiance" que la saison dernière.

Daniel Ricciardo (Renault) au Grand Prix de Monaco 2019Getty Images

"Je ressens une forme de responsabilités, une obligation de résultats de mon côté. J’ai hâte de me fondre encore mieux dans l’équipe grâce à l’année complète effectuée ensemble. En ce sens, les choses seront plus simples. J’ai beaucoup appris sur moi et sur l’écurie", a-t-il ajouté, lui qui formera un duo inédit avec Esteban Ocon. "C’est très excitant et il me tarde d’essayer la nouvelle voiture à Barcelone. Nous avons eu beaucoup de temps pour nous préparer et je me sens prêt à relever le défi, confie de son côté le Français. Après un an d’attente, je suis vraiment impatient de revenir en compétition. C’est l’endroit où je veux être."

Pour rappel, Renault a complètement restructuré son département technique durant l'intersaison. Pat Fry (directeur technique châssis) et Dirk de Beer (en charge de l’aérodynamique) sont notamment arrivés. "Après avoir achevé notre phase de reconstruction, nous sommes plus déterminés que jamais à être prêts dès le départ à exploiter le meilleur du règlement technique de 2021", a annoncé Jérôme Stoll, Président de Renault Sport Racing.