Dans un entretien accordé dans le podcast de la Formule 1, Beyond the Grid, Sebastian Vettel a dressé le bilan de son aventure chez Ferrari. "Je ne pense pas que j'aurai des regrets en regardant en arrière, même si je n'ai pas réussi à devenir champion du monde avec la Scuderia. C'est un échec. Il y a des choses que j'aurais dû mieux faire, des choses que j'aurais dû voir plus tôt, des combats que je n'aurais pas dû mener... Il y a des raisons à cet échec, mais je ne veux pas m'en servir comme excuse. Désormais, le plus important est de partir sans avoir de regrets", a déclaré l'Allemand.