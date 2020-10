Formule 1

VIDEO - Fous du Volant : Honda s'en va et Red Bull regarde du côté de Renault

Suite à la décision de Honda de quitter le paddock de la F1 au terme de la saison 2021, Red Bull et AlphaTauri ont à peine plus d'une année pour trouver une solution. Mercedes, Ferrari ou Renault, les Fous du Volant passent en revue les options qui s'offrent aux équipes respectives de Max Verstappen et de Pierre Gasly pour 2022 et au-delà.

00:09:44, 2046 vues, Hier à 13:45