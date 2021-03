BBC, le double champion du monde s'est cette fois payé la Scuderia (2010-2014). "Nous sommes en 2021 et Ferrari n'a toujours pas gagné de titre", a assuré l'Espagnol en visioconférence et dont les propos ont été relayés vendredi matin par le quotidien Décidément, Fernando Alonso est forme avant le coup d'envoi de la saison 2021 ce week-end à Bahreïn. Après avoir déclaré être "meilleur" que Lewis Hamilton et Max Verstappen mercredi dans un entretien accordé à la, le double champion du monde s'est cette fois payé la Scuderia (2010-2014). "", a assuré l'Espagnol en visioconférence et dont les propos ont été relayés vendredi matin par le quotidien AS

Le pilote de 39 ans, qui a manqué le titre de champion du monde d'un rien en 2010 et 2012 avec Ferrari, le rappelle : il ne regrette pas d'avoir quitté l'écurie italienne. "Je ne regrette jamais aucune de mes décisions, a souligné Fernando Alonso. Avec Ferrari, le timing était parfait. Nous avons connu des succès pendant cinq ans et nous nous sommes battus pour les titres jusqu'aux derniers tours. L'atmosphère était incroyable et l'amour entre Ferrari et moi l'était aussi. Mais c'était le bon moment. À un moment donné, la relation s'est détériorée."

J'espère que Carlos aura de bons résultats

S'il veut désormais tout faire pour permettre à Alpine de lutter pour le titre mondial, comme il l'a rappelé mercredi à la BBC, Fernando Alonso a envoyé un dernier message à son jeune compatriote Carlos Sainz qui va piloter dès cette saison... chez Ferrari. "Être pilote de cette écurie est un privilège. C'est l'heure de Carlos désormais. J'espère qu'il profitera de chaque jour et qu'il aura de bons résultats", a-t-il conclu. En 2015, la Scuderia l'a remplacé par Sebastian Vettel qui n'a pas non plus réussi à remporter le titre de champion du monde qui échappe à la Scuderia depuis 2007, et le sacre de Kimi Raïkkönen.

