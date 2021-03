L'histoire retiendra que Fernando Alonso et Esteban Ocon seront les premiers pilotes d'Alpine F1. "Je suis extrêmement heureux de faire mon retour en Formule 1 après deux ans d'absence. Je suis ravi de débuter ce nouveau chapitre avec Alpine. C'est évidemment spécial de revenir dans une équipe où j'ai réalisé tant de belles choses, a souligné le double-champion du monde (2005 et 2006) qui remplace Daniel Ricciardo, parti chez McLaren. Je sens un très bon état d'esprit à Enstone et Viry-Châtillon où se trouvent les deux usines." "Voir les couleurs du drapeau français sur la monoplace me rend très fier", a lui indiqué Esteban Ocon. Pour sa part, Guanyu Zhou conserve son rôle de pilote d’essais de l’écurie en 2021.