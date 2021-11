Formule 1

Chiffres, style, confrontations… Max Verstappen vs Lewis Hamilton, qui "mérite" d’être champion du monde 2021 ?

SAISON 2021 - Le chef-d’œuvre de Lewis Hamilton, dimanche au Brésil, lui a permis de se rapprocher de Max Verstappen et de la tête du championnat. Le pilote phare de l’écurie Mercedes n’a plus que 14 points de retard sur celui de Red Bull. Dans les Fous du Volant cette semaine, Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta débattent de qui "mérite" le plus d’être sacré. Ils ont chacun une préférence.

00:09:08, il y a 34 minutes