Ne lui dites surtout pas qu'il joue les seconds rôles. Ou bien qu'il est simplement une doublure de Charles Leclerc, son coéquipier. Non, Carlos Sainz compte bien prendre un jour ou l'autre la lumière avec la Scuderia Ferrari, en grande difficulté cette saison. Interrogé lors d'un évènement promotionnel du côté de Madrid, le pilote espagnol a affirmé toute son envie de gagner avec l'écurie italienne.

Cap sur 2022

"Si je suis comme Rubens Barrichello ? Non, je ne suis le second de personne, a-t-il répondu, le tout dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport. Je veux devenir champion du monde avec la Scuderia Ferrari, et lutter pour des podiums pour la fin de saison 2021. Aujourd'hui, je suis rapide et à l'aise avec la SF21, même si je commets encore des erreurs par manque de connaissances de la monoplace. Il faut du temps pour tirer le maximum et, parfois, tu commets des erreurs lors des courses."

Grand Prix de Russie Schumacher devrait rester chez Haas, Mazepin aussi IL Y A UN JOUR

La légende de Kimi (2/2) : Räikkönen raconté à Monaco, chez McLaren, et champion chez Ferrari

Pour Sainz, "le meilleur reste à venir" pour lui et Ferrari, qui n'a encore remporté aucune course cette saison. "Honnêtement, il faut dire qu'on concentre une grande partie de nos efforts sur la monoplace de 2022. On travaille dessus depuis janvier, nous à 90% sur les simulateurs. Il y a beaucoup de réunions à Maranello pour en parler et avancer, on veut se battre avec les autres l'an prochain", a-t-il conclu. De quoi redonner un peu de baume au coeur des tifosi ?

"La course sprint, ça ne sert à rien mais la grille inversée, ça a fait ses preuves"

Formule 1 "La course sprint, ça ne sert à rien mais la grille inversée, ça a fait ses preuves" HIER À 15:45