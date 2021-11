Silverstone puis à Monza , la rivalité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a pris un virage dangereux. A chaque fois, les deux pilotes, en lice pour le titre de champion du monde, s'en sont sortis avec des bobos sans gravité mais le pire a été évité de peu lors de ces deux courses. A deux jours du GP du Mexique, le septuple champion du monde a assuré qu'il ne voulait pas rejouer le feuilleton Prost-Senna pour obtenir une huitième couronne, qui pourrait faire de lui le maître absolu de la discipline (ndlr : Michael Schumacher a remporté sept titres).

"Je veux toujours gagner de la bonne façon, et si je dois perdre, je perdrai aussi de la bonne façon, a déclaré le Britannique en conférence de presse. Si je dois gagner, c'est grâce à de l'habileté, de la détermination et du travail acharné. Le duel Prost-Senna ? Je ne pense pas vraiment aux combats historiques précédents entre deux pilotes et à ce qu'ils ont fait. C'est le passé, je me concentre juste sur ce que je dois faire sur la piste, pour faire de mon mieux."

La tension est à son comble entre Hamilton et Verstappen

Alors que Max Verstappen possède douze points d'avance sur Lewis Hamilton au classement des pilotes, à cinq courses du terme de la saison, la tension est à son comble entre les deux pilotes. Lors des essais libres du GP d'Austin il y a deux semaines, le Néerlandais avait adressé un doigt d'honneur à son adversaire , tout en le traitant de "stupide idiot" à la radio. Pourtant, le pilote Red Bull avait juré qu'il ne tomberait pas dans le piège du "mind game". Un peu comme Lewis Hamilton aujourd'hui...

