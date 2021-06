Qu'il semble lointain et révolu, le temps où les grands manitous du clan Red Bull devaient s'armer de discours soigneusement préparés et d'une pointe de mauvaise foi pour justifier leurs choix sportifs. Il y a quelques semaines, Christian Horner admettait s'attendre à ce que Mercedes cible Max Verstappen pour assurer la succession de Lewis Hamilton. Il y a quelques mois, elle cherchait encore un deuxième pilote capable d'exister aux côtés de son chouchou batave.

Let's get them !" ("allons les chercher !"), lâchait même "Checo" à la radio, en laissant sagement passer le Néerlandais. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Au tiers de la saison, le ciel est bleu au-dessus des Taureaux Rouges : l'écurie est la nouvelle référence , Verstappen est un leader du championnat épanoui, Pérez est un coéquipier exemplaire. Et tout ce petit monde a déroulé un plan réglé comme du papier à musique pour jouer une partition parfaite au Castellet. Le pilote batave a gagné, son écurie l'y a aidé, son voisin de box aussi. "" (""), lâchait même "Checo" à la radio, en laissant sagement passer le Néerlandais. Tout va bien dans le meilleur des mondes.

Chez la voisine, ou plutôt la petite sœur, AlphaTauri, les résultats de Pierre Gasly ne font plus de contraste. Ils n'en sont pas moins remarquables. Le Français a inscrit des points lors des six derniers Grands Prix (sur sept disputés), et pèse 82% des unités cumulées par son équipe, taux avec lequel aucun autre pilote ne rivalise. Encore auteur de prestations marquantes cette saison, comme à Bakou, où il a décroché le podium au prix d'une défense de fer devant Charles Leclerc, le Rouennais fait partie de la crème de la crème des pilotes. Sans avoir la crème de la crème des monoplaces.

Red Bull fait ce qu'elle veut

Bien plus confiant, complet et performant qu'il ne le fut en 2019, le pilote tricolore espère toujours bénéficier d'une seconde chance chez Red Bull, moins de deux ans après sa rétrogradation. "Évidemment, en tant que sportif qui performe, Pierre veut gagner et être devant, nous a confié son manager, Guillaume le Goff. La Red Bull sera toujours plus compétitive que l'AlphaTauri. Pierre préférerait être dans la Red Bull pour jouer aux avant-postes, se battre pour des victoires et des podiums tous les week-ends. Mais c'est Red Bull qui décide."

"Red Bull retrouve le feeling de ses grandes années et cerne les points forts de ses pilotes"

Le pilote tricolore est contractuellement lié au constructeur autrichien jusqu'en 2023. Comme Max Verstappen, même si le Néerlandais dispose d'un pouvoir décisionnaire à la fin de chaque saison pour poursuivre, ou non, l'aventure avec son écurie de toujours. Au vu de ses résultats actuels, le pilote batave ne devrait pas avoir la bougeotte cet hiver. Et Sergio Pérez, qui n'a paraphé qu'un contrat d'un an, fait tout pour bénéficier d'un nouveau bail. À court et moyen terme, le baquet dont rêve le Français semble verrouillé.

Pierre a le temps

"Il y aura des discussions à avoir avec Red Bull sur mon avenir, sur ce qu'on fait, avec Red Bull ou AlphaTauri, ensemble ou pas ensemble", expliquait-il récemment à nos confrères de Canal+. Réponse de Christian Horner : "aucun changement n'est prévu pour le moment." Et ailleurs ? Mercedes finira tôt ou tard par miser sur George Russell, Ferrari et Alpine ont chacune un pilote sous contrat jusqu'en 2022 (Sainz et Alonso) et un autre jusqu'en 2024 (Leclerc et Ocon) et McLaren ne bougera pas le petit doigt avant 2023. Et pour l'heure, les écuries portées par de nouveaux fonds, Aston Martin et Williams, ne peuvent garantir une progression au Français.

Gasly va donc, une nouvelle fois, devoir s'armer de patience. En 2017, déjà, il avait effectué une saison en Super Formula, au Japon, faute d'opportunité en F1 malgré un titre en GP2 series. "Pierre vient d'avoir 25 ans, il est au début de sa carrière, rassure son manager. Il n'est pas dans une mauvaise situation. Il n'y a rien de scandaleux ni de problématique par rapport au fait qu'il ait un contrat longue durée avec Red Bull, sans qui il n'aurait jamais pu rouler en F1. Pierre a le temps. Ce n'est pas comme s'il avait 35 ans et qu'il était enfermé dans un contrat. Il n'y a rien de mauvais à faire des 5e, 6e ou 7es places et des podiums de temps en temps, pendant deux ou trois ans."

Pierre Gasly (AlphaTauri) salué par Helmut Marko au Grand Prix de France, le 20 juin 2021 Crédit: Getty Images

