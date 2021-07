Si vous avez aimé la première course sprint samedi après lors des qualifications du Grand Prix de Silverstone, prenez votre plus beau stylo et cochez la date de la prochaine. "Le Grand Prix d'Italie, prévu début septembre, sera la deuxième des trois manches à présenter ce format expérimental cette saison – et suivra un calendrier identique à celui de Silverstone", annonce un communiqué de la F1 ce jeudi.

Le Grand Prix de Monza (10-12 septembre) sera donc le deuxième à tester cette grande nouveauté. "Avec la longueur du circuit (un peu moins de 6 km) – 5,793 km pour être précis – la course sprint devrait être une explosion de 18 tours autour du célèbre parc, avant l'événement principal de 53 tours dimanche", écrit le communiqué, qui précise que la course sprint se déroulera sur une distance de 100 kilomètres.

