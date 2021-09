Ils vont se retrouver. "Enfin !", diront probablement les plus impatients. Ce dimanche, Max Verstappen et Lewis Hamilton vont de nouveau s'affronter, à Sotchi, pour leur premier Grand Prix depuis l'incroyable carambolage du virage n°2 Monza, où le pilote néerlandais s'était littéralement retrouvé sur la monoplace du Britannique. Remonté, enervé, il n'avait même pas pris le temps de s'assurer de l'état de santé de son rival après être sorti de sa monoplace. Ce qui lui a valu bien des critiques. Il s'en est justifié ce mardi.

Il a aussi pris l'avion le lundi ou le mardi pour aller à un gala aux États-Unis

"Il y a beaucoup d'hypocrites dans le monde, c'est certain, a-t-il lâché en conférence de presse, dans des propos rapportés par Motorsport. Je suis sorti de la voiture et j'ai regardé sur ma gauche. Et évidemment, il essayait encore de faire marche arrière, il bougeait le volant et essayait de sortir de sous ma voiture. Donc je pense qu'il allait très bien. Il a aussi pris l'avion le lundi ou le mardi pour aller à un gala aux États-Unis, je crois qu'on ne fait ça que si l'on va bien. Donc je pense que déjà là-bas tout était sous contrôle."

"Au virage n°2, Verstappen aurait poussé Hamilton dehors, c’est sa façon de faire"

Pénalisé de trois places sur la grille dimanche, Verstappen s'est dit "surpris". "J'étais un peu surpris d'apprendre que j'avais une pénalité de trois places sur la grille, mais au bout du compte, c'est ce qu'ils ont décidé. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec ça", a lâché le pilote Red Bull, qui compte bien tout faire pour rattraper son retard. Autant dire que des étincelles sont (encore) à prévoir...

