SAISON 2021 - Alors qu'il quittera Ferrari à l'issue de la saison, Sebastian Vettel peut encore espérer rebondir en 2021. Toto Wolff, le patron de Mercedes, a confié qu'il ne fermait pas la porte au pilote allemand de 32 ans même s'il préfère se concentrer sur les discussions avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas

Et si tout était encore possible pour Sebastian Vettel en 2021 ? Alors qu'il ne poursuivra pas l'aventure avec la Scuderia Ferrari à l'issue de la saison, le quadruple champion du monde peut encore espérer un coup de fil de Mercedes. Mercredi, l'écurie allemande a confié qu'elle "se concentrait sur les discussions avec ses pilotes actuels" mais continuait de "garder ses options ouvertes" sur le marché des transferts pour 2021.

"Nous devons à un quadruple champion du monde de ne pas lui fermer immédiatement la porte, a affirmé Wolff lors d'une visio-conférence. Mais nous avons un duo de pilotes (Lewis Hamilton et Valtteri Bottas) fantastique et dont je suis très heureux, comme de George (ndlr : Russell, pilote Mercedes engagé chez Williams). Vous ne pouvez jamais savoir. L'un d'entre eux peut décider qu'il ne veut plus courir et d'un coup vous avez une place à pourvoir. C'est pourquoi nous gardons nos options ouvertes même si, bien sûr, nous nous concentrons sur les discussions avec nos pilotes actuels."

Concernant Hamilton plus précisément, Wolff a indiqué que la renégociation de son contrat pour la saison prochaine n'avait pas débuté pendant le confinement consécutif à la pandémie de coronavirus. Il a toutefois insisté sur la "confiance" qui le lie au sextuple champion du monde britannique. "C'est pourquoi, quand les courses reprendront, nous allons nous réunir, sortir le contrat des cartons, regarder les durées, les chiffres et les droits et j'espère que nous aurons rapidement quelque chose", a assuré l'Autrichien.

