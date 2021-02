Carlos Sainz fixe le cap. Pour sa première saison chez Ferrari, le pilote espagnol compte bien (ré)animer un cheval plus vraiment cabré l'an dernier. " Je ne suis pas préoccupé par l'idendité de nos adversaires, que ce soit McLaren, Aston Martin ou Renault , a-t-il expliqué dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport . Mais je pense qu'il manque encore quelque chose (...) Notre objectif, ce sera de progresser par rapport à l'an dernier ." Et à vrai dire, il sera difficile de faire pire.

"Ce serait bien de réduire l'écart avec Mercedes et certaines équipe plus rapides, a ajouté Sainz. Il faudra de la patience, c'est le moment de rester calme et créer une bonne base pour 2022 (...) Dans les cinq années à venir, je veux devenir champion du monde. Et Ferrari est l'endroit idéal pour y parvenir." Pour la saison à venir, Sainz estime qu'il sera difficile de "battre" son coéquipier Charles Leclerc.