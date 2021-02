"Dans quelques semaines, après les essais (de pré-saison, du 12 au 14 mars à Bahreïn), on verra comment les choses évoluent, et dans un mois, après la première course, on verra vraiment où on en est, et j'espère que nous serons en meilleure position que l'an passé", a déclaré le Finlandais lors de la présentation de la C41, la nouvelle monoplace blanche et rouge d'Alfa Romeo. La saison dernière, l'écurie basée en Suisse, motorisée par Ferrari et dirigée par le Français Frédéric Vasseur, a fini à la 8e place sur 10 chez les constructeurs avec huit points seulement.