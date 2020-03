Le nouveau chapitre de la F1 ne débutera finalement qu'en 2022. Ce jeudi, la FIA a effectivement annoncé que le nouveau règlement, regroupant de nombreuses mesures destinées à relancer la discipline, ne sera pas mis en application en 2021, comme c'était initialement prévu, mais bien l'année suivante. Il s'agit là d'une autre conséquence de la pandémie de coronavirus.

La suspension de la saison 2020 ayant de nombreuses répercussions économiques et logistiques pour les écuries, celles-ci bénéficieront de plus de temps pour développer des monoplaces respectant la future réglementation. En effet, elles devront utiliser jusqu'à la fin de la saison 2021 les châssis et d'autres pièces mises au point cette année. Le but ? Réduire les coûts et limiter le danger pour les structures les moins bien armées financièrement.

Un prototype de Formule 1 présenté à l'occasion de la présentation des nouvelles règles pour la saison 2021Getty Images

Dans son communiqué, la FIA précise que cette décision a été prise suite à "un accord unanime entre la FIA, la Formule 1 et toutes les écuries." Pour rappel, ce nouveau règlement a pour but de relancer le spectacle en piste et de réduire les coûts. Ainsi, les dépenses des écuries seront plafonnées à 175 millions de dollars, (hors dépenses marketing et salaires), l'aérodynamisme des voitures sera simplifié, et certaines pièces seront standardisées. Ce grand chambardement attendra un an de plus.