McLaren Racing intégrera en 2022 l'Extreme E. McLaren "participera aux cinq courses du championnat à travers le monde, ce qui contribuera à accélérer le programme de développement durable et de diversité de McLaren Racing, tout en touchant de nouveaux fans et partenaires, et en développant la marque et la franchise McLaren Racing", explique l'équipe.

L'Extreme E s'est en effet donné pour mission de mettre en lumière l'impact du réchauffement climatique dans des régions reculées du monde et de promouvoir les véhicules électriques. Le championnat est aussi le premier à mettre en lice des équipages mixtes, composés d'un homme et d'une femme pilotes. Alors que la F1 utilise des moteurs hybrides, McLaren Racing a aussi un pied en Formule E, la catégorie de monoplaces 100% électriques, à laquelle elle fournit leurs batteries.

Les deux futurs pilotes de l'équipe ne sont pas encore connus

McLaren, qui a par ailleurs une option pour faire son entrée en Formule E dès la saison 2022-2023, n'a "pas pris de décision définitive" et doit trancher la question "avant la fin de l'année", a indiqué Zak Brown, son PDG, lors d'un point presse virtuel. Une entrée en "championnat du monde d'Endurance (WEC) et en Formule E restent à l'étude", a-t-il complété. Zak Brown a précisé que le personnel utilisé pour l'Extreme E sera choisi "en interne et en dehors du programme de notre staff de Formule 1". Les deux futurs pilotes de l'équipe, femme et homme, ne sont pas encore connus.

Alejandro Agag, l'entrepreneur à l'origine de l'Extreme et de la Formule E, a lui estimé que l'arrivée de "McLaren est un coup de pouce majeur pour l'Extreme E". "Cela va certainement amener d'autres constructeurs à s'intéresser à l'Extreme E", a-t-il poursuivi, indiquant que McLaren était la 10e équipe à s'engager sur un maximum de 12. Neuf équipages sont engagés en 2021 et ont déjà participé à deux épreuves sur cinq, en Arabie saoudite et au Sénégal.

