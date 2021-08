Ce prix permettra de célébrer la bravoure des pilotes qui font preuve d'audace dans leur quête de succès", a expliqué Ben Pincus, directeur des opérations commerciales pour la Formule 1, dans un communiqué. Après la course sprint , qui fera son retour au GP de Monza le 12 septembre prochain, la Formule 1 a lancé une nouvelle idée pour favoriser le spectacle. Mardi soir, elle a annoncé la création du prix honorifique du dépassement ("Overtake Award") qui sera remis à la fin de la saison au pilote qui se sera le plus illustré dans ce domaine. "", a expliqué Ben Pincus, directeur des opérations commerciales pour la Formule 1, dans un communiqué.

Vettel, roi des dépassements en 2021

"De nouveaux habillages seront introduits lors des diffusions télévisées en direct pendant chaque course, pour signaler les possibilités de dépassement et les manœuvres potentielles, et pour aider les fans à suivre les progrès des pilotes dans la course au Crypto.com Overtake Award, en indiquant le nombre de dépassements effectués tout au long de la campagne", précise la Formule 1. Contrairement au prix du meilleur tour en course, l'Overtake Award, qui devrait donc favoriser les pilotes du milieu ou de fond de grille, n'offrira pas de point supplémentaire.

Alors que la deuxième partie de la saison reprendra ce week-end à Spa-Francorchamps, pour le compte de la douzième course du championnat, Sebastian Vettel mène pour l'instant les débats. Actuellement douzième au classement des pilotes, le quadruple champion du monde s'était notamment illustré lors du GP d'Azerbaïdjan début juin en terminant deuxième. Pourtant, il avait débuté la course au onzième rang.

