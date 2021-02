La F1 n'a jamais été aussi près d'intégrer un nouveau format. Mis sur la table depuis plusieurs années, le débat autour des courses sprints devrait être tranché ce jeudi lors d'un vote réunissant les écuries, la FIA et Liberty Media. Si 28 des 30 votants se disent favorables au projet, trois Grands Prix pourraient être concernés par cette nouvelle formule, selon les informations de nos confrères d'AutoHebdo : le Brésil, l'Italie et le Canada.

Ainsi, une course supplémentaire pourrait avoir lieu lors de ces trois manches. Elle se déroulerait le samedi, durerait moins d'une heure et son résultat définirait la grille pour la traditionnelle course du dimanche. La qualification pour cette épreuve, elle, serait établie lors de la deuxième séance d'essais libres disputée le vendredi. L'intérêt ? Relancer l'intérêt des fans, justement, en proposant un format à fort enjeu sportif sur chacune des trois journées.