Frédéric Vasseur, team principal d'Alfa Romeo, a été testé positif au Covid-19. "Dans le cadre de son programme de tests réguliers, M. Vasseur a reçu un résultat positif, et, en conformité avec les protocoles établis par les autorités françaises, il s'est immédiatement isolé chez lui", a indiqué Alfa Romeo. "Un second test PCR réalisé deux jours plus tard est revenu négatif", a-t-elle également précisé.

Le Français "n'a pas de symptômes" mais il ne se rendra toutefois pas à Bahreïn. Il ne sera pas remplacé et "tiendra son rôle de chez lui pendant les sept prochains jours, comme le requièrent les autorités locales". "Aucun impact supplémentaire sur nos opérations cette semaine n'est anticipé", a conclu l'écurie. La Formule 1 précise, elle, dans un communiqué distinct qu'aucun autre membre de l'équipe n'est affecté.

