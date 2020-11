Formule 1

Hamilton retraité ? Les scénarios de la réaction en chaîne sur le marché des transferts

FORMULE 1 - Le marché des transferts a connu un coup d'accélérateur le week-end dernier avec les confirmations de plusieurs pilotes pour 2021 et le flou entourant Lewis Hamilton. Nos journalistes Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud font le point sur la saison prochaine et l'impact que pourrait avoir la retraite de Lewis Hamilton.

