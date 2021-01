Pierre Gasly est touché à son tour par le Covid-19. Le pilote français a annoncé dimanche soir sur Twitter qu'il avait subi un test positif au coronavirus. "Je souhaitais vous informer que j'avais subi un test positif au Covid-19, a écrit le pilote français. J'ai prévenu toutes les personnes qui ont été en contact avec moi ces derniers jours. Je suis actuellement placé à l'isolement et je suis le protocole mis en place par les autorités locales. Je me sens bien et je vais continuer à suivre mon programme d'entraînement depuis mon domicile pendant que je suis à l'isolement. Prenez soin de vous."