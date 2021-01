Lawrence Strall propriétaire de l’écurie Aston Martin a vendu la mèche jeudi : le Grand Prix d’Australie "sera reporté" en raison de la pandémie ce coronavirus. Et celui de Chine devrait suivre, comme l’a annoncé le promoteur de l’événement ce samedi.

"Nous sommes en contact (avec le prometteur du Championnat du monde de Formule 1) via visioconférence presque toutes les semaines , a déclaré Yibin Yang, directeur général de Juss Event, dans des propos rapportés par motorsport.com. En dépit du calendrier en place, il est hautement improbable que la course de F1 puisse avoir lieu lors de la première moitié de l'année, en avril".

La course doit se tenir le 11 avril, une date qui a donc de fortes chances de se libérer et qui intéresse d'ores et déjà fortement le promoteur du Grand Prix du Portugal, déjà inclus au calendrier l'an dernier, suite à la refonte complète de l'agenda sportif.