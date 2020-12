Le suspense reste intense chez Red Bull Racing et Scuderia AlphaTauri à propos de l'identité des seconds titulaires 2021 de ces équipes. Aujourd'hui, un seul homme connaît peut-être la réponse, le faiseur et destructeur de carrières au sein de la galaxie Red Bull, Helmut Marko.

Red Bull a lancé deux ultimatum au jeune londonien cette saison pour qu'il hausse son niveau, sans résultat notable. Il semble bel et bien en passe de perdre son volant et Helmut Marko l'avertira de sa décision après la fin du championnat, soit à partir de dimanche soir.

En attendant, les spéculations vont bon train. Remplaçant remarqué de Sergio Pérez et Lance Stroll chez Racing Point cette saison, Nico Hülkenberg est sur la liste des candidats. L'Allemand avait même été contacté par Helmut Marko au Nürburgring pour remplacer Alexander Albon au Grand Prix d'Eifel suite à un test Covid-19 "non concluant" du Thaïlandais. On sait ce qu'il en était advenu : Albon avait ensuite passé un test satisfant et Hülkenberg avait sauté dans la "Mercedes rose" pour remplacer Stroll.