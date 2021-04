Ils remontent sur le ring. Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull), premier et deuxième à Bahreïn, visent à nouveau la victoire ce week-end au Grand Prix d'Emilie-Romagne à Imola (Italie), le deuxième de la saison de Formule 1. Le Britannique, septuple champion du monde, va-t-il déjà asseoir sa domination ? Ou le prétendant Verstappen va-t-il frapper un grand coup ?

"Nous avons peut-être gagné le premier round mais nous ne nous berçons pas d'illusions en pensant que la saison sera simple", prévient cependant Toto Wolff, patron de l'écurie Mercedes, dont la monoplace "manque encore de rythme" face à "Red Bull, qui semble avoir l'avantage". Pour Lewis Hamilton, "rien ne change, nous abordons chaque week-end exactement de la même manière que par le passé... C'est excitant pour nous d'avoir un tel défi".

Branle-bas de combat chez Mercedes en vue de 2022

A Bahreïn, Max Verstappen avait en effet été le plus rapide des essais et des qualifications, s'emparant de la première pole position de l'année. Mais en course, là où les masques tombent, il n'avait pas su dépasser un Lewis Hamilton vainqueur, à 36 ans, de son 96e Grand Prix, un autre record. "Max était plus rapide mais Lewis a été plus malin", synthétise Sebastian Vettel, champion du monde de 2010 à 2013 avec Red Bull, aujourd'hui chez Aston Martin.

A 23 ans, Max Verstappen vise maintenant autre chose que les records de précocité qui ont accompagné le début de sa carrière, déjà riche (120 GP, 10 victoires) : le titre mondial, avec une Red Bull très affûtée. Il faudra d'abord, à Imola, éviter une casse mécanique, qui l'obligea à l'abandon et le priva d'une deuxième place (derrière Hamilton) en 2020.

Mercedes coincé, Red Bull bientôt au pouvoir ? "Le moteur Honda a tout changé"

