Cette annonce, c’est aussi un “petit” coup de massue pour Sergio Perez. Non conservé par Racing Point, qui deviendra Aston Martin Racing la saison prochaine, le pilote mexicain ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Et à quelques semaines de la fin de l’exercice 2020, le natif de Guadalajara, auteur de huit podiums depuis ses débuts dans la catégorie reine en 2011, n’a pas non plus pléthore d’options.